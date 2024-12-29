Требуется рерайтер для написания 10-15 текстов на техническую тематику, включая обзоры дронов и роутеров, а также новости из мира IT. Объем текстов до 3500 символов с уникальностью от 90%. Стиль - публицистический, грамотность важна. Оплата 200 руб/1000 символов. Примеры работ обязательны.