Требуется рерайтинг материалов на тему онлайн игр. Идеальный кандидат — рерайтер-геймер, знакомый с геймерским жаргоном и терминами. Ценовые условия будут иметь решающее значение. Объем работ достаточно велик.
Рерайт текстов новостного характера на польском языке
Рерайт текстов новостного характера на польском языке 90186 символов без пробелов
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