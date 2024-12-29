Рерайт текстов новостного характера на польском языке

$376
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен1 заявка9 просмотров

Рерайт текстов новостного характера на польском языке 90186 символов без пробелов

Польский языкРерайт текстов
5 месяцев назад
ilpetro
Корнел 
45 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

Artur_G
Артур 
39 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
5 месяцев назад
$376
5 дней
Escrow
Рерайтер проделал отличную работу, сохранив смысл текста и улучшив его читаемость. Благодарю за качественную и оперативную переработку!
Все чудово, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Artur_G
Артур 
39 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
5 месяцев назад
Лучший рерайтер апреля
ТОП-5
Рерайтинг

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