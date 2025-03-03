Ищется специалист для качественного рерайта описаний товаров в интернет-магазине электроники. Уникальность текста должна составлять 95%. Необходимо знание тематики электронных устройств, особенно в сфере безопасности, для предотвращения смысловых ошибок. Объем работы большой, требуется написать несколько сотен текстов по несколько тысяч символов с возможностью дальнейшего сотрудничества.
Рерайт текстов новостного характера на польском языке
Рерайт текстов новостного характера на польском языке. Объем работы 88739 символов без пробелов
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