Требуется рерайтинг описания серий фильма от третьего лица. Каждое описание должно содержать не менее 400 символов без пробелов и оформляться в Word файле. Необходимо избегать указания названия сериала и мнений автора, а также перечисления актеров. Описание каждой серии должно быть отдельным, без верхних кавычек, с датами в числовом формате. Проверка текста осуществляется через text.ru.