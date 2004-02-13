Требуется качественный рерайт описаний товаров для интернет-магазина электроники на русском и украинском языках. Уникальность 95% обязательна, при этом важно избегать смысловых ошибок. Опыт работы с описанием электроники, особенно в области безопасности, будет преимуществом. Объем работы большой, на первых этапах необходимо сделать несколько сотен текстов по пару тысяч символов.
Рерайт текстов новостного характера на польском языке
$439Открыт1 заявка5 просмотров
Ищется специалист для рерайта текстов новостного характера на польском языке. Объем работы составляет 91438 символов без пробелов. Необходимо создать уникальные и читабельные материалы, сохраняя суть оригинала.
месяц назад
Корнел
45 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
103 отзыва
Выбранный исполнитель
месяц назад
$439
4 дня
Escrow
— Лучший рерайтер апреля
ТОП-5— Рерайтинг
Заявки фрилансеров
месяц назад
— Лучший рерайтер апреля
ТОП-5— Рерайтинг
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