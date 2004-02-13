Ищется копирайтер для заполнения страниц с моделями в adult тематике. Задача включает копирование данных с одного сайта и рерайтинг био с другого. Необходимо собрать имя, псевдонимы, страну, город, дату рождения, пол, рост, вес, волосы, глаза и измерения. Оплата 0.2$ за модель, всего около 2000 моделей.