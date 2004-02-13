Рерайт текстов новостного характера на польском языке

$419
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Открыт1 заявка6 просмотров

Требуется специалист для рерайта текстов новостного характера на польском языке. Объем работы составляет 87172 символов без пробелов. Необходимо создать уникальные и читабельные материалы, сохраняя суть оригинала.

Польский языкРерайт текстов
7 дней назад
Корнел
 
45 лет
2 года в сервисе
Был
2 часа назад
108 отзывов

Выбранный исполнитель

Artur_G
Артур 
39 лет
2 года в сервисе
Был
7 дней назад
7 дней назад
$419
7 дней
Escrow
Лучший рерайтер апреля
ТОП-5
Рерайтинг

Заявки фрилансеров

Artur_G
Артур 
39 лет
2 года в сервисе
Был
7 дней назад
7 дней назад
Лучший рерайтер апреля
ТОП-5
Рерайтинг

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