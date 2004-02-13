Рерайт текстов новостного характера на польском языке

$417
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Открыт1 заявка1 просмотр

Требуется специалист для рерайта текстов новостного характера на польском языке. Объем работы составляет 86875 символов без пробелов. Необходимо создать уникальные и читабельные материалы, сохраняя суть оригинала.

Польский языкРерайт текстов
20 часов назад
Корнел
 
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Был
20 часов назад
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Артур
 
39 лет
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