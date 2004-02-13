Рерайт текстов новостного характера на польском языке
$417Открыт1 заявка1 просмотр
Требуется специалист для рерайта текстов новостного характера на польском языке. Объем работы составляет 86875 символов без пробелов. Необходимо создать уникальные и читабельные материалы, сохраняя суть оригинала.
20 часов назад
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