Требуется креативный рерайтер для создания уникальных и конкурентных текстов в области психологии. Задача включает рерайтинг существующих материалов с акцентом на оригинальность и привлекательность для читателей.
Рерайт текстов новостного характера на португальском языке
$566Завершен1 заявка6 просмотров
Рерайт текстов на португальском языке 143386 символов без пробелов
4 месяца назад
Корнел ilpetro
45 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
4 месяца назад
$566
8 дней
Escrow
Отличная работа! Тексты переработаны так, что читается свежо и интересно, при этом сохранён основной смысл. Спасибо за ответственное отношение и качественный рерайт!
Чітке ТЗ, до співпраці рекомендую!
Заявки фрилансеров
4 месяца назад
— Лучший рерайтер апреля
ТОП-5— Рерайтинг
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