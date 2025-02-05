Рерайт текстов новостного характера на португальском языке

$566
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен1 заявка6 просмотров

Рерайт текстов на португальском языке 143386 символов без пробелов

Рерайт текстов
4 месяца назад
ilpetro
Корнел 
45 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

Artur_G
Артур 
39 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
4 месяца назад
$566
8 дней
Escrow
Отличная работа! Тексты переработаны так, что читается свежо и интересно, при этом сохранён основной смысл. Спасибо за ответственное отношение и качественный рерайт!
Чітке ТЗ, до співпраці рекомендую!

Заявки фрилансеров

Artur_G
Артур 
39 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
4 месяца назад
Лучший рерайтер апреля
ТОП-5
Рерайтинг

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