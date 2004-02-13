Ищется специалист для качественного рерайта описаний товаров в интернет-магазине электроники. Уникальность текста должна составлять 95%. Необходимо знание тематики электронных устройств, особенно в сфере безопасности, для предотвращения смысловых ошибок. Объем работы большой, требуется написать несколько сотен текстов по несколько тысяч символов с возможностью дальнейшего сотрудничества.
Рерайт текстов новостного характера на португальском языке
$463Закрыт1 заявка79 просмотров
Рерайт текстов новостного характера на португальском языке. Объем работы составляет 101699 символов без пробелов
3 месяца назад
Корнел ilpetro
45 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
Заявки фрилансеров
Михаил
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
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Требуется рерайтинг описания серий фильма от третьего лица. Каждое описание должно содержать не менее 400 символов без пробелов и оформляться в Word файле. Необходимо избегать указания названия сериала и мнений автора, а также перечисления актеров. Описание каждой серии должно быть отдельным, без верхних кавычек, с датами в числовом формате. Проверка текста осуществляется через text.ru.Рерайтингнет заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется креативный рерайтер для создания уникальных и конкурентных текстов в области психологии. Задача включает рерайтинг существующих материалов с акцентом на оригинальность и привлекательность для читателей.Рерайтинг25 заявокЗакрыт4 месяца назад