Рерайт текстов новостного характера на португальском языке

$501
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен1 заявка14 просмотров

Рерайт текстов новостного характера на португальском языке. Общий объем работы составляет 104375 символов без пробелов.

Рерайт текстов
2 месяца назад
ilpetro
Корнел 
45 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

Artur_G
Артур 
39 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
2 месяца назад
$501
5 дней
Escrow
Понравилось, как переработаны тексты: стали естественнее и убедительнее, добавлена логичность. Отличная работа!
Рекомендую до співпраці!

Заявки фрилансеров

Artur_G
Артур 
39 лет
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
2 месяца назад
Лучший рерайтер апреля
ТОП-5
Рерайтинг

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