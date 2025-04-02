Требуется качественный рерайт описаний товаров для интернет-магазина электроники на русском и украинском языках. Уникальность 95% обязательна, при этом важно избегать смысловых ошибок. Опыт работы с описанием электроники, особенно в области безопасности, будет преимуществом. Объем работы большой, на первых этапах необходимо сделать несколько сотен текстов по пару тысяч символов.
Рерайт текстов новостного характера на португальском языке
Рерайт текстов новостного характера на португальском языке. Общий объем работы составляет 104375 символов без пробелов.
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