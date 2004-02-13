Рерайт текстов новостного характера на португальском языке
$537Открыт1 заявка1 просмотр
Требуется рерайт текстов новостного характера на португальском языке. Объем работы составляет 111875 символов без пробелов. Ожидается качественная переработка с сохранением смысла и актуальности новостей.
20 часов назад
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