Рерайт текстов новостного характера на португальском языке

$537
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Открыт1 заявка1 просмотр

Требуется рерайт текстов новостного характера на португальском языке. Объем работы составляет 111875 символов без пробелов. Ожидается качественная переработка с сохранением смысла и актуальности новостей.

Рерайт текстов
20 часов назад
Корнел
 
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Был
20 часов назад
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Артур
 
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