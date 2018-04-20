Рерайт товаров для интернет магазина Подводного снаряжения

Тематика: Снаряжение для подводного плавания, сопутствующие товары

https://barracuda-pro.com/

Задачи:

- рерайтинг описаний (ссылки на первоисточник прилагаются)

- форматирование текста

- заполнение ключевых слов

- уникальность текста не ниже 90%

- грамотная речь

Начальное заполнение около 200 карточек товара.

Пример заполнения: https://barracuda-pro.com/podvodnaya-ohota/gidrokostyumy-dlya-podvodnoy-ohoty/gidrokostyum-marlin-blackskin-chernyy-5-mm/

Источники:

www.marlinsub.com

www.skat-diving.ru

www.nemopro.ru

В связи с тем, что специфика нашего направления очень узкая, прошу произвести тестовую работу с текстом. Я прилагаю ссылки на наш сайт на товары, пожалуйста сделайте текст под эти товары с ключевыми словами. Далее можно будет понимать, сможете ли Вы работать с нашей спецификой.

https://barracuda-pro.com/podvodnaya-ohota/gidrokostyumy-dlya-podvodnoy-ohoty/gidrokostyum-marlin-blackskin-chernyy-5-mm/

https://barracuda-pro.com/podvodnaya-ohota/fonari-akkumulyatory-zu/fonari-podvodnye/fonar-podvodnyy-dnepr-korpus-na-4-akb/