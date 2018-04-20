Рерайт товаров для интернет магазина Подводного снаряжения

Нужен рерайтинг статьей, тематика: мода, одежда. Оплата по тарифу 15грн (30 руб) \ 1 тыс. символов б.п.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика: Снаряжение для подводного плавания, сопутствующие товары
Задачи:
- рерайтинг описаний (ссылки на первоисточник прилагаются)
- форматирование текста
- заполнение ключевых слов
- уникальность текста не ниже 90%
- грамотная речь
Начальное заполнение около 200 карточек товара.
Пример заполнения: https://barracuda-pro.com/podvodnaya-ohota/gidrokostyumy-dlya-podvodnoy-ohoty/gidrokostyum-marlin-blackskin-chernyy-5-mm/
Источники:
В связи с тем, что специфика нашего направления очень узкая, прошу произвести тестовую работу с текстом. Я прилагаю ссылки на наш сайт на товары, пожалуйста сделайте текст под эти товары с ключевыми словами. Далее можно будет понимать, сможете ли Вы работать с нашей спецификой.
https://barracuda-pro.com/podvodnaya-ohota/gidrokostyumy-dlya-podvodnoy-ohoty/gidrokostyum-marlin-blackskin-chernyy-5-mm/
https://barracuda-pro.com/podvodnaya-ohota/fonari-akkumulyatory-zu/fonari-podvodnye/fonar-podvodnyy-dnepr-korpus-na-4-akb/
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