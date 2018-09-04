Рерайт українською мовою (2)

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен6 заявок1901 просмотр

Зробити рерайт тексту українською мовою, обсяг - 3000 символів, тема - фінанси.

В ході рерайту в текст треба додати ключові слова (вишлю).

Текст треба красиво оформити (підзаголовки, списки).

7 лет назад
lunev_sergey
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

minawolf
Марина 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$5
3 дня
Всё хорошо, работа выполнена качественно, ответственно и быстро. Рекомендую Все добре, робота виконана якісно, відповідально і швидко. Рекомендую
Отличный заказчик. Понятное задание и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

minawolf
Марина 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад

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