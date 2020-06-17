Все привет! В связи с открытием клиники в другом городе, нужно полностью отрерайтить сайт стоматологии. Цену желательно указывать за количество слов, а не знаков. Всем заранее спасибо за заявки :)
Рерайтер/редактор на 20 статей в новостной проект по кредитам
Нужно:
- 2 раза в неделю, выбирать популярные новости в кредитной тематике, откуда и как брать напишу и расскажу и рерайтить эти новости.
- Всего 20 статей по 1000-1500 символом одна новость.
Возможно оплата частями.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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