Рерайтер/редактор на 20 статей в новостной проект по кредитам

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен13 заявок421 просмотр

Нужно:

- 2 раза в неделю, выбирать популярные новости в кредитной тематике, откуда и как брать напишу и расскажу и рерайтить эти новости.

- Всего 20 статей по 1000-1500 символом одна новость.

Возможно оплата частями.

5 лет назад
shatamba
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

maxfrancisco
Максим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
5 лет назад
$39
1 день
Все хорошо, работаем.
Рекомендую Артема для сотрудничества. Дал чёткое, понятное задание. Быстро оплатил выполненную работу. Работаем дальше. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Юрий
 
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