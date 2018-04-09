Требуется автор для подготовки медицинских новостей (в основном это новости медицины Израиля).

Опорный материал (источники) – предоставляются.

Примеры материала:

https://ichilov.net/innovation/celldetect/

https://ichilov.net/innovation/gamida/

https://www.doktorisrael.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2/

Объем 1 новости варьируется, в зависимости от исходника. В среднем - 3000-4000 збп.

Материал не рекламный, информационный стиль. Ключевых слов нет.

При долгосрочном сотрудничестве, периодичность и количество заказов зависит от источников и их обновлений.

Требования:

1. Портфолио и опыт работы с медицинской тематикой

2. Условия работы (стоимость за 1000 збп.).

Учитывая объемы и долгосрочность работы, будет выбран исполнитель с наименьшей стоимостью.

Если заявка доступна – значит она актуальна и идет поиск исполнителя.