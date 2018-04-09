Необходимо сделать рерайт текста тема "Кросс маркетинг". Желателен опыт в сфере маркетинга и рекламы. Оплата 40 руб за 1000 збп. план статьи: что такое кросс маркетингчто такое кросс маркетинговые мероприятия История появления кросс-маркетинга В каких случаях и условиях можно применить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется автор для подготовки медицинских новостей (в основном это новости медицины Израиля).
Опорный материал (источники) – предоставляются.
Примеры материала:
https://ichilov.net/innovation/celldetect/
https://ichilov.net/innovation/gamida/
https://www.doktorisrael.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
Объем 1 новости варьируется, в зависимости от исходника. В среднем - 3000-4000 збп.
Материал не рекламный, информационный стиль. Ключевых слов нет.
При долгосрочном сотрудничестве, периодичность и количество заказов зависит от источников и их обновлений.
Требования:
1. Портфолио и опыт работы с медицинской тематикой
2. Условия работы (стоимость за 1000 збп.).
Учитывая объемы и долгосрочность работы, будет выбран исполнитель с наименьшей стоимостью.
Если заявка доступна – значит она актуальна и идет поиск исполнителя.
- Похожие заказы
- $15Рерайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $35
Общий объем 100тыс знаков, цена за 1000зн=20р. Т.е. за весь заказ плачу 2000 руб. План работы: 1. Даю вам 50 ссылок на статьи исходников и доступ к сайту куда нужно закидывать готовые статьи 2. Делаете рерайт каждой статьи 3. ...Рерайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $3
Сделайть рерайт 3х страниц. поднять уникальность до 70 - 80% по Адвего. Текст лёгкий и интересный=)))Завершен6 лет назад
- $3
3 страницы лёгкого интересного текста нужно отрерайтить=))Завершен6 лет назад
- $75
На основе сайта "донора" подготовить текстовое описание категорий нашего Интернет магазинаЗавершен6 лет назад
- $50
Требуется написание 10 статей/новостей в украинской и русской версиях (т.е. с переводом всего 20), рерайт 4-5 тыс символов. Сайт uka.in.ua, для разделов "Бизнес, банки, финансы" и "Новости строительства и недвижимости", по 5 в каждый радел. Статьи по ...Рерайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
Произвести рерайт, данного документа.Рерайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго дня, уважаемые копирайтеры! Если вы видите это объявление, значит, оно актуально, и набор продолжается! Ищу авторов в команду для наполнения инфосайтов медицинской тематики (я главный редактор). Нужны ответственные и опытные девушки-копирайтеры. Работы много, постоянная занятость. Работаем с ...Рерайтинг24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходим грамотный и качественный рерайт с повышением уникальности минимум до 80%.Завершен6 лет назад
[list=1][/list]Тематика – статьи для блога интернет магазина по продаже кальянов и табака. Тз в приложенииРерайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад