Требуется автор для выполнения рерайта 10 статей

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Закрыт12 заявок261 просмотр

Требуется автор для выполнения рерайта 10 статей на IT-тематику. Исполнителю вышлю исходники.Оплата 80р/1000 збп

8 лет назад
GURU_Network
Артем 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров