Требуется рерайт статьи (тема "йога", "оздоровительная гимнастика")

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт19 заявок255 просмотров

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи без источника .  

Объем 5-7 тыс. знаков без пробелов.

Стоимость за 1000 зн.без проб. 40 рублей.

Требования: 1. Большое желание работать, выполнение работы в срок.

2. Грамотность.

3. Ваши тексты должны быть читабельными, без "воды".

Пример ТЗ в приложении.

8 лет назад
russianbear32
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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