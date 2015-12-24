Заказать реставрацию фото

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  • Реставрация фото

    $3

    реставрация и оцветнение фото на холст размером 60х40см, поменять фон! В общем сделать красиво чтобы портрет можно было напечатать на холсте!

    Реставрация фото
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Реставрация старых фотографий

    Привет! Я представляю маленькую кампанию которая занимается  реставрацией старых фотографий. Главные требования: -опыт в работе с ретушью а лучше реставрацией фото -знание английского (или умение переводить), так как инструкции будут на английском -доступость возможность работать 6-7 дней ...

    Реставрация фото
    Обработка фотографий27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фотографии

    Вырезать человека из групповой фото, и разместить на другой фон. Какая  стоимость? Фото будет вот такого плана https://prnt.sc/r4p62i Позже будет несколько подобных и других задач по реставрации фото.

    Реставрация фото
    Обработка фотографийнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Реставрация фото

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Есть старое фото, его уже отреставрировали. Но никак не получается сделать лицо невесты. Очень рассчитываю на Ваш профессионализм. Нужно убрать это светлое пятно с половины лица. Прикрепляю фрагмент обработанного фото, где необходимо отреставрировать ...

    Реставрация фото
    Обработка фотографий6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редактировать тексты на сайте

    $40

    Добрый день. Я не редактор, и не журналист, и не копирайтер. :D Так что, мне понадобится толковый человек, который исправить все ошибки на сайте, отредактирует чужие тексты, поможет изменить красивые предложения, слова, и написать информацию ...

    Тексты для сайтаРеставрация фото
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Реставрация фото

    Необходимо отреставрировать фото в приложении. Хотелось бы посмотреть примеры перед выбором исполнителя.

    Реставрация фото
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Реставрация фото +монтаж

    Реставрация фотографии 2 лица и монтаж. Сделать фото пары, с лица мужчины на фото №2 и лица женщины на фото №1, в черно-белом цвете. Для дальнейшей печати в размере 30х35см (вертикально) 150-300 п/дюйм.

    Реставрация фото
    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Реставрация фото

    $100

    Необходима реставрация фото: 1. 3 шт. ч/б фото, размер 10х15. Повреждения несущественные или умеренные (малые трещины глянца, небольшие пятна) - необходима реставрация; 2. 2 шт. ч/б фото, размер 10х15 - повреждения существенные (глубокие трещины и надрывы фото ...

    Реставрация фотоРетушь фото
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обработка фотоизображения, реставрация, ретушь

    От ВАС пример реставрации фото. Перечень основных действий по реставрации( улучшению) изображения: - реставрация разрушенных участков; - удаление многочисленных поломов, царапин, пыли; - общая коррекция изображения; - усиление контраста, резкости и др. ВСЕ НА ФОТО

    Реставрация фото
    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи для сайта центра услуг

    Необходимо написать статьидля сайта центра услуг. Название "Таганка-сервис". Статьи по темам: 1. Статья на главную страницу - до 1500 знаков 2. Ремонт и реставрация одежды - 1000-1200 знаков 3. Ремонт и реставрация обуви - 1000-1200 знаков 4. Ремонт электронной ...

    Статьи для сайтаРеставрация фото
    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реставрация фотографии

    Необходимо отреставрировать ч/б фотографии во вложении (необходим только портрет). Так как половина фото почти потеряно, видимо нужно дорисовывать. Что точно необходимо: - полная реставрация фото - восстановить половину лица - сделать фон. - определить возможность увеличения разрешения.

    Реставрация фото
    Обработка фотографий12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реставрация фото.

    $10

    Требуется помощь в реставрации старой фотографии. Только фон. В предложениях оставляйте ссылки на подобные работы, без них заявки рассматриваться не будут.

    Реставрация фото
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реставрация фото

    $5

    Нужно отреставрировать фрагмент старой фотографии. В предложении обязательно оставляйте ссылки на подобные работы.

    Реставрация фото
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Реставрация фото

    $5

    Ребята есть фото, сделаное на мобильный телефон, что требуеться. Навести резкость, сделать красиво, растянуть на а4 желательно очень. Плачу после выполнения, как всегда!!! сделать два варианта в цвете и чб, спасибо... я в аське пишите

    Реставрация фото
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Графические работы

    $100

    Произведу следующие, на заказ, графические работы (срок изготовления работ зависит от суммы заказа): обои на рабочий стол реставрация фото баннеры для размещения в интернете фотоколлаж (не очень часто)

    Реставрация фото
    Обработка фотографий6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад