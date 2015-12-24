Реставрация фото
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- Реставрация фотоОбработка фотографий1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
- $3
реставрация и оцветнение фото на холст размером 60х40см, поменять фон! В общем сделать красиво чтобы портрет можно было напечатать на холсте!Реставрация фотоЗавершен2 года назад
Привет! Я представляю маленькую кампанию которая занимается реставрацией старых фотографий. Главные требования: -опыт в работе с ретушью а лучше реставрацией фото -знание английского (или умение переводить), так как инструкции будут на английском -доступость возможность работать 6-7 дней ...Реставрация фотоОбработка фотографий27 заявокЗакрыт3 года назад
- $1
Здравствуйте! Реставрация фотографии!!Срок и цена?Реставрация фотоЗавершен4 года назад
Вырезать человека из групповой фото, и разместить на другой фон. Какая стоимость? Фото будет вот такого плана https://prnt.sc/r4p62i Позже будет несколько подобных и других задач по реставрации фото.Реставрация фотоОбработка фотографийнет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день уважаемые фрилансеры. Есть старое фото, его уже отреставрировали. Но никак не получается сделать лицо невесты. Очень рассчитываю на Ваш профессионализм. Нужно убрать это светлое пятно с половины лица. Прикрепляю фрагмент обработанного фото, где необходимо отреставрировать ...Реставрация фотоОбработка фотографий6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, Нужно отреставрировать одно старое фото. Оплата на карту сбера или ЯД. СпасибоРеставрация фотоЗавершен7 лет назад
Нужно отреставрировать фото, улучшить качество, внести корректировки, по всем вопросом пишитеРеставрация фотоОбработка фотографий38 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Добрый день. Я не редактор, и не журналист, и не копирайтер. :D Так что, мне понадобится толковый человек, который исправить все ошибки на сайте, отредактирует чужие тексты, поможет изменить красивые предложения, слова, и написать информацию ...Тексты для сайтаРеставрация фотоРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо отреставрировать фото в приложении. Хотелось бы посмотреть примеры перед выбором исполнителя.Реставрация фотоЗавершен8 лет назад
Реставрация фотографии 2 лица и монтаж. Сделать фото пары, с лица мужчины на фото №2 и лица женщины на фото №1, в черно-белом цвете. Для дальнейшей печати в размере 30х35см (вертикально) 150-300 п/дюйм.Реставрация фотоОбработка фотографий24 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Необходима реставрация фото: 1. 3 шт. ч/б фото, размер 10х15. Повреждения несущественные или умеренные (малые трещины глянца, небольшие пятна) - необходима реставрация; 2. 2 шт. ч/б фото, размер 10х15 - повреждения существенные (глубокие трещины и надрывы фото ...Реставрация фотоРетушь фотоЗавершен9 лет назад
От ВАС пример реставрации фото. Перечень основных действий по реставрации( улучшению) изображения: - реставрация разрушенных участков; - удаление многочисленных поломов, царапин, пыли; - общая коррекция изображения; - усиление контраста, резкости и др. ВСЕ НА ФОТОРеставрация фотоОбработка фотографий20 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать статьидля сайта центра услуг. Название "Таганка-сервис". Статьи по темам: 1. Статья на главную страницу - до 1500 знаков 2. Ремонт и реставрация одежды - 1000-1200 знаков 3. Ремонт и реставрация обуви - 1000-1200 знаков 4. Ремонт электронной ...Статьи для сайтаРеставрация фотоКопирайтинг23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо отреставрировать ч/б фотографии во вложении (необходим только портрет). Так как половина фото почти потеряно, видимо нужно дорисовывать. Что точно необходимо: - полная реставрация фото - восстановить половину лица - сделать фон. - определить возможность увеличения разрешения.Реставрация фотоОбработка фотографий12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Требуется помощь в реставрации старой фотографии. Только фон. В предложениях оставляйте ссылки на подобные работы, без них заявки рассматриваться не будут.Реставрация фотоЗавершен13 лет назад
- $5
Нужно отреставрировать фрагмент старой фотографии. В предложении обязательно оставляйте ссылки на подобные работы.Реставрация фотоЗавершен14 лет назад
- $5
Ребята есть фото, сделаное на мобильный телефон, что требуеться. Навести резкость, сделать красиво, растянуть на а4 желательно очень. Плачу после выполнения, как всегда!!! сделать два варианта в цвете и чб, спасибо... я в аське пишитеРеставрация фотоЗавершен14 лет назад
- $7
Нужно отреставрировать фрагмент ч/б фотографии, показывайте портфолио только по реставрации.Реставрация фотоОбработка фотографий2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $100
Произведу следующие, на заказ, графические работы (срок изготовления работ зависит от суммы заказа): обои на рабочий стол реставрация фото баннеры для размещения в интернете фотоколлаж (не очень часто)Реставрация фотоОбработка фотографий6 заявокЗакрыт16 лет назад