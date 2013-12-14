Требуется сделать несложный сайт-визитку – сверстать и настроить под Joomla. Подробности скину. Дизайн готовый у нас есть,рисовать не надо. Сроки сжатые. Работа без предоплаты,т.к.первое сотрудничество. ...
(Landing Page)-одностроничный сайт
Здравствуйте, на основе готового шаблона нужно сделать одностроничный сайт (Landing Page).
Тематика: новогодняя
Писать только с опытом работы. Новичкам не беспокоить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создать ИМ по данному образцу akkmir.ru . Архитектура и скрипты аналогичные, дизайн поменять. Образец сделан на битриксе. Можно заменить цмс на престу или другие.... жду обоснованных предложений! К примеру дизайн можно по такому ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
Создать интрнет магазин аниме товаров с привязкой к taobao api и возможностью подключений логистики чтобы заказы сразу отправлялись и клиент мог выбирать из твоараов на таобао Тематика ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт обменного пункта WebMoney в Европе с формой заявки на выполнение услуг. Требуется дизайн логотипа, сайта и немного программирования.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Необходимо разработать систему онлайн-заказа такси по функционалу схожую с данным сервисом: http://intaxi.ru Дополнения: 1. API для интеграции с внешними сервисами 2. Кабинет для частных водителей, ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется программист который очень хорошо знает движок mediawiki ,дизайн есть в PSD,нужно будет сверстать и натянуть.Требование: адекватность,умение сдавать работу в срок,опыт работыСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нужно сделать сайт на подобии уже существующего, сохранить его структуру в целом и поменять немного дизайн. Сайт на несколько страниц, на игровую тематику. Отписывайтесь с приблизительными ценами и своими работами, далее расскажу более ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10000
Требуется сделать конструктор сайтов.Есть пример: wix.com. Важно, чтобы сборка сайта в конструкторе осуществлялась так же как у викс и подобных drug&drop конструкторов при этом созданные сайты должны хорошо индексироваться в поисковиках и быстро грузиться. Интересуют ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Существует сайт: http://kapitalstroy42.ru/ Необходимо на его базе, или с полного нуля сделать сайт, который будет продавать! Продавать все, что есть в разделе услуги! От Вас: ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать сайт в соответствии с техзаданием. Шаблон уже куплен. Предоставлю ссылку на загрузку. Просьба участников внимательно прочитать техзадание, а потом уже заявляться - в противном случае заявки будут удаляться. Два человека не смогли натянуть ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад