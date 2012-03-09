3 проекта на Битриксе

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки127 просмотров
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Есть 3 проекта (2 из них во вложении):

1. Полноценный ИМ - 1.rar

2. Сайт каталог - 2.rar (Именно каталог. Кнопка купить просто будет вызывать диалоговое окно - JQ. Оформления заказа и корзины не будет.)

3. Доработки корпоративного портала

В ближайшем времени планируется 2 крупных заказа ИМ-ов торговых сетей Москвы. Так же планируется много заказов по сайтам различной сложности.

Поэтому ищу не просто разового исполнителя, а регулярного партнёра/партнёров для разработки проектов на 1С-Битриксе.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования к кандидатам:

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1. Обладать сертификатами Битрикса

2. Обладать опытом реализации не менее 10 проектов на Битриксе (от сайта каталога и сложнее. Визитки и очень простенькие сайты - не в счёт)

3. Быть в течение рабочего времени на связи

4. Возможность общаться по скайпу - голосом

5. Всегда сдавать проекты "под ключ" - протестированные и соотв. всем требованиям задания.

Очень приветствуется:

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1. Сложенная команда: верстальщик + программист

2. Опыт работы с корпоративным порталом Битрикса

3. Опыт настройки серверной части (работа с VPN, VPS-ами и Dedicated серверами)

4. Опыт реализации высоко нагруженных проектов

Определяющим фактором при выборе партнёра/партнёров является:

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1. Стоимость работ

2. Качество предоставления услуг и опыт работ

ПРОШУ УКАЗЫВАТЬ ОБА ПУНКТА.

* Стоимость работ можете обозначить стоимостью 1 часа, либо оценить приложенные проекты.

** Кандидатов без ссылок на работы - не рассматриваю.

Оплата за проекты осуществляется через WebMoney или Яндекс.Деньги

ВСЕГДА оплачивается только фактически выполненная и принятая работа. Предоплаты «за просто так» — не даём!

12 лет назад
gradart
Артур 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
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