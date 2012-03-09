3 проекта на Битриксе

создать несколько сайтов для различных брендов одного производителя продуктов питания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 3 проекта (2 из них во вложении):
1. Полноценный ИМ - 1.rar
2. Сайт каталог - 2.rar (Именно каталог. Кнопка купить просто будет вызывать диалоговое окно - JQ. Оформления заказа и корзины не будет.)
3. Доработки корпоративного портала
В ближайшем времени планируется 2 крупных заказа ИМ-ов торговых сетей Москвы. Так же планируется много заказов по сайтам различной сложности.
Поэтому ищу не просто разового исполнителя, а регулярного партнёра/партнёров для разработки проектов на 1С-Битриксе.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования к кандидатам:
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1. Обладать сертификатами Битрикса
2. Обладать опытом реализации не менее 10 проектов на Битриксе (от сайта каталога и сложнее. Визитки и очень простенькие сайты - не в счёт)
3. Быть в течение рабочего времени на связи
4. Возможность общаться по скайпу - голосом
5. Всегда сдавать проекты "под ключ" - протестированные и соотв. всем требованиям задания.
Очень приветствуется:
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1. Сложенная команда: верстальщик + программист
2. Опыт работы с корпоративным порталом Битрикса
3. Опыт настройки серверной части (работа с VPN, VPS-ами и Dedicated серверами)
4. Опыт реализации высоко нагруженных проектов
Определяющим фактором при выборе партнёра/партнёров является:
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1. Стоимость работ
2. Качество предоставления услуг и опыт работ
ПРОШУ УКАЗЫВАТЬ ОБА ПУНКТА.
* Стоимость работ можете обозначить стоимостью 1 часа, либо оценить приложенные проекты.
** Кандидатов без ссылок на работы - не рассматриваю.
Оплата за проекты осуществляется через WebMoney или Яндекс.Деньги
ВСЕГДА оплачивается только фактически выполненная и принятая работа. Предоплаты «за просто так» — не даём!
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