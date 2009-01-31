3 сайта сателлита

3 простеньких саттелита (на разную тему) на десяток страниц каждый, причём я показываю сайты, которые надо дублировать (поменять дизайн и сделать рерайт текста). Дизайн должен быть качественный - т.е. не надо "наворотов", но выглядеть должен профессионально. В предложении сразу давайте ссылки на примеры.

20$/сайт - 60$ за всё.