Требуется скопировать или сверстать точно такой же сайт про игру. Все детали указаны в техническом задании, доступном по ссылке. Оплата возможна по факту выполнения или безналичным расчетом.
Accounting Website
Сайт для компании предоставляющей бухгалтерские услуги. Страницы:service, about us, calculator, contacts. Название компании LIOCONT SRL. Стильный, минимализм, не загроможденный фото. Calculator - возможность вставить в форму калькулятор подсчета стоимости услуг, если есть готовая форма, приветствуется. Contacts - возможность обратной связи с клиентом через форму или через почту. Простое администрирование, простой конструктор.
Учитывая, что мы будем предоставлять услуги в нескольких странах, сайт должен поддерживать три языка.
Заявки фрилансеров
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