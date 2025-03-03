Сайт для компании предоставляющей бухгалтерские услуги. Страницы:service, about us, calculator, contacts. Название компании LIOCONT SRL. Стильный, минимализм, не загроможденный фото. Calculator - возможность вставить в форму калькулятор подсчета стоимости услуг, если есть готовая форма, приветствуется. Contacts - возможность обратной связи с клиентом через форму или через почту. Простое администрирование, простой конструктор.

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