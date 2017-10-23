Адаптивный LP интегрированный в CMS (под ключ)

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Закрыт8 заявок164 просмотра

Тема: Продажа турников для домашнего пользования

Задача: сделать адаптивный лендинг и интегрировать его в CMS на главную страницу. С движком ещё не определился, рассматриваю OpenCart или Jomla+Vitruemart. Можете предложить свой вариант. Важно чтобы платформа была функциональной и простой в использовании. 

Интеграция должна быть реализована таким образом, чтобы информацией на лендинге можно было управлять из админки: редактирование списка товаров и их характеристик с описанием, контактные данные магазина, форма обратной связи и прочее. Заказы должны проходить через движок.  

Страница должна быть адаптивной,  иметь минимум текста, не должна быть слишком длинном. Лендинг должен мотивировать целевую аудиторию на приобретение турника как необходимость, показывать примеры для подражания и перспективу личного роста. Товары должны подгружаться со всеми атрибутами (картинки, описание, характеристики) из специально созданной группы товаров в админе + кнопка заказа. Хотелось бы чтобы товары листались горизонтальной прокруткой. 

Лендинг нужно продумать и наполнить соответствующими картинками и текстом. 

Пример общего вида того, что я хотел бы видеть в прикреплённом файле. Важно реализовать саму интеграцию. 

Просьба в предложениях писать стоимость и сроки выполнения работы. Примеры выполненных работ обязательны. 

Антиспам: турник (пишите в начале своего отклика)

Opencart
8 лет назад
klaim
Денис 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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