Разработка сайта на тему строительства с акцентом на услуги технического надзора. Проект должен быть выполнен в формате «под ключ», включая полное представление информации о предлагаемых услугах.
Адаптивный сайт под ключ на WordPress
Адаптивный сайт под ключ на WordPress.
Тема: инвестиции
По требованиям:
1. Отличные знания технологии граббинга (нужно будет парсить информацию, обрабатывать и постить на сайт)
2. отличные навыки работы с iframe
3. навыки работы с API (приветствуются)
Выбранный исполнитель
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