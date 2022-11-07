Единственный, кто выполнил тестовое задание 100 из 100. Вы брав Андрея, наша команда не минуты не пожалела, могу сказать одно, он специалист и профессионал своего дела. Теперь за версткой только к нему и будем его всем рекомендовать. Во-первых он всегда на связи, во-вторых всегда внесет корректировки, которые буду работать лучше и ни чуть не испортит дизайн. Спасибо Андрею за качество, скорость и понимание. Рекомендуем на все 100%.