Адаптивный сайт под ключ на WordPress

$499
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Завершен1 заявка159 просмотров

Адаптивный сайт под ключ на WordPress.

Тема: инвестиции

По требованиям:

1. Отличные знания технологии граббинга (нужно будет парсить информацию, обрабатывать и постить на сайт)

2. отличные навыки работы с iframe

3. навыки работы с API (приветствуются)

WordPress
3 года назад
Anna_Gonashvili
Анна 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$499
21 день
Escrow
Единственный, кто выполнил тестовое задание 100 из 100. Вы брав Андрея, наша команда не минуты не пожалела, могу сказать одно, он специалист и профессионал своего дела. Теперь за версткой только к нему и будем его всем рекомендовать. Во-первых он всегда на связи, во-вторых всегда внесет корректировки, которые буду работать лучше и ни чуть не испортит дизайн. Спасибо Андрею за качество, скорость и понимание. Рекомендуем на все 100%.
Очень понравилось работать с командой. Анну, как глав. дизайнера, рекомендую! Продолжаем работу над проектом.

Заявки фрилансеров

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад

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