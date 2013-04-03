Агрегатор новостей, агрегатор досок объявлений.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок211 просмотров

Интересуют следующие "Сайты под ключ":

Агрегатор новостей на русском языке (новости по всему миру, в основном российские).

Агрегатор новостей на английском языке (новости по всему миру, в основном американские и европейские). Типа www.topix.com

Агрегатор досок объявлений (больше интересуют американские и европейские на английском языке, но российские тоже на рассмотрении).

Агрегатор автомобильных порталов (больше интересуют американские и европейские на английском языке, но российские тоже на рассмотрении).

Агрегатор порталов по недвижимости (больше интересуют американские и европейские на английском языке, но российские тоже на рассмотрении).

Возможно приобретение "Сайта под ключ" куда будет парситься инфа уже с готовых агрегаторов по вышеуказанным тематикам, с возможностью добавления дополнительных сайтов.

Монетизация за счет Google, Yandex рекламы.

Больше интересуют уже готовые решения, но рассмотрю различные варианты.

Жду предложений с указанием того, что именно можете предложить и по какой цене.

E-mail: [email protected]

12 лет назад
multiansa
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Срочно сайт на вордпрессе

    Есть шаблон на вордпресе, на до его исправить под ключ.На случай дальнейших правок – у вас должны быть возможности быстро вносить изменения любой сложности в верстку и код (если потребуется). Все ответы строго в проект, ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт на Joomla

    $200

    Нужен небольшой, но аккуратный представительский сайт для проекта жилого комплекса (комплекс еще строится и сейчас будет представлен только 1 дом). Сайт будет похож на такой http://www.suhanovo-park.ru/genplan.html#open=dom134 . Т.е. есть одна из основных ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программист по modx

    Ищу программиста на modx для создание сайтов и интернет магазинов. Проекты регулярные, на данный момент нужно сделать 2 сайта и 2 интернет магазина. Нужны Ваши расценки и примеры. В ...

    MODX
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт на тематику Эвакуация авто

    $500

    Требуется создать сайт под ключ на тематику Эвакуация авто. Желательна удобная навигация по сайту, форма обратного звонка,смс уведомление о поступивших заявках на сайте.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать аналог крупнейших интернет-проектов

    $10000

    В данный момент планируем разработку трех крупных приложений. Два из них - аналоги интернет-гигантов - Амазона и Викимарта. Третий - геолокационный сервис на основе foursquare api - untappd.com. Набираем команду для разработки и сопровождения ...

    AndroidiOS
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад