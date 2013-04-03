Агрегатор новостей, агрегатор досок объявлений.

Интересуют следующие "Сайты под ключ":

Агрегатор новостей на русском языке (новости по всему миру, в основном российские).

Агрегатор новостей на английском языке (новости по всему миру, в основном американские и европейские). Типа www.topix.com

Агрегатор досок объявлений (больше интересуют американские и европейские на английском языке, но российские тоже на рассмотрении).

Агрегатор автомобильных порталов (больше интересуют американские и европейские на английском языке, но российские тоже на рассмотрении).

Агрегатор порталов по недвижимости (больше интересуют американские и европейские на английском языке, но российские тоже на рассмотрении).

Возможно приобретение "Сайта под ключ" куда будет парситься инфа уже с готовых агрегаторов по вышеуказанным тематикам, с возможностью добавления дополнительных сайтов.

Монетизация за счет Google, Yandex рекламы.

Больше интересуют уже готовые решения, но рассмотрю различные варианты.

Жду предложений с указанием того, что именно можете предложить и по какой цене.

E-mail: [email protected]