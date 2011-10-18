Разработка сайта по генерации форм документов. Аналоги formz.ru Помимо форм для генерации документов в pdf, реализовать возможность скачать документ для самостоятельного заполнения. Сервис бесплатный, монетизация сервиса не предусматривается.
Активний отдых
Надо зделать сайт копию activerest.Info, пешыте свои предложения.
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