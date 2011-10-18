Активний отдых

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен18 заявок274 просмотра

Надо зделать сайт копию activerest.Info, пешыте свои предложения.

14 лет назад
weber123
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

activerest
Павел 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$300
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

activerest
Павел 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка сайта по генерации форм документов.

    $250

    Разработка сайта по генерации форм документов. Аналоги formz.ru Помимо форм для генерации документов в pdf, реализовать возможность скачать документ для самостоятельного заполнения. Сервис бесплатный, монетизация сервиса не предусматривается.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Блогосфера {php+mysql}

    Нужно создать блогосферу все функции блогосферы (Комментарии, посты и тд.....) + Создать баланс для пользавателя с google adsense... То есть если кликнут по рекламе адсенса в его посте то (50 % от суммы клика должен ...

    MySQLPHP
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Уникальный скин для phpBB 3 (авто-клуб)

    $1000

    Нужен уникальный скин (стиль форума phpBB3) для "клуба Тойота Версо" ( http://toyota-verso.ru ) . Он должен быть ОЧЕНЬ профессионально выполнен как с точки зрения дизайна, так и в плане совместимости с браузерами. ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание клиентского сайта

    Нужен клиентский сайт с возможностью регистрации клиента, заполнения формы заказа, совершения оплаты за заказ. Текстовое наполнение будет предоставлено.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется создать сайт СДЛ или MFA.

    $10000

    Требуется создать сайт СДЛ или MFA, для монетизации. Не для продажи, а для стабильного долгосрочного дохода. Нужен компаньон со своей конкретной идеей. От меня вложения, помощь, от Вас идея, голова, руки, консультации. ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта

    Сколько будет стоить создать легенький сайт на пхп такого плана http://onlinepokerbonus.com.ua По возможности с админкой (указывать цену с админкой и без)

    PHP
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад