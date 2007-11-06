Анализатор ибея, первый этап

Требуется скрипт инвестиционного фонда или подобного (если есть в наличии). В принципе, указанный скрипт полностью устраивает. Или разработать... Главное: инвесторы перечисляют денежные средства в фонд (покупают долю в фонде). Фонд еженедельно/ежемесячно выплачивает прибыль ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача в построении скрипта рассчитывающего уровень маркетинговых расходов и прочую статистику по продавцу или по иной выборке на ибее. Для справки: ибей показывает ход продажи товара и завершившиеся продажи тоже. Все тарифы известны заранее, так что можно все спокойно рассчитать.
Софт должен уметь делать выборку по всяким параметрам после чего рассчитывать сколько пришлось продавцам потратить денег и на какие именно вещи, типа там на фотографию, на кнопку БайИтНау и так далее.
Софт должен уметь принимать указание о детализации отчетов. То есть к примеру мне нужны сделки по “car visor”, но отчет мне хочется видеть с разбиением по продавцам. Соответственно софт вытаскивает всех, кто торгует этими car visor’ами и выдает отчет по каждому из них.
В качестве образца смотрите www.whizanalysis.com или аналогичные программы. Существенный недостаток вышеприведенного сотфа: отсутствие возможноси нормально получить анализ по конкретному продавцу и плохая работа со сводными данными. Собственно моя личная потребность только делать анализ по конкретному продавцу. Все остальное меня интересует меньше. Но я охотно приму предложения о дополнительных функциях формирочвания выборок и параметров для анализа.
Предпочтительна asp платформа ибо ее проще потом превращать в локальную версию параллельно с серверной. Но если у вас иное мнение – я рад его узнать.
Для справки: ибей имеет весьма развитый API в частности для анализа данных: http://developer.ebay.com/programs/marketdata/
Первый этап заключается в написании собственно анализатора. Второй, видимо, будет состоять в том, что бы завернуть его в красивую оболочку и предложить к продаже. Естественно что второй этап будет делать тот же, кто делал первый за отдельные деньги
В ваше предложение включайте ваше примерное видение функций выборок и параметров для анализа, сроки и цену. Оплата через СБС, огромное предпочтение тем, кто согласен на залог.
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