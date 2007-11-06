Анализатор ибея, первый этап

Задача в построении скрипта рассчитывающего уровень маркетинговых расходов и прочую статистику по продавцу или по иной выборке на ибее. Для справки: ибей показывает ход продажи товара и завершившиеся продажи тоже. Все тарифы известны заранее, так что можно все спокойно рассчитать.

Софт должен уметь делать выборку по всяким параметрам после чего рассчитывать сколько пришлось продавцам потратить денег и на какие именно вещи, типа там на фотографию, на кнопку БайИтНау и так далее.

Софт должен уметь принимать указание о детализации отчетов. То есть к примеру мне нужны сделки по “car visor”, но отчет мне хочется видеть с разбиением по продавцам. Соответственно софт вытаскивает всех, кто торгует этими car visor’ами и выдает отчет по каждому из них.

В качестве образца смотрите www.whizanalysis.com или аналогичные программы. Существенный недостаток вышеприведенного сотфа: отсутствие возможноси нормально получить анализ по конкретному продавцу и плохая работа со сводными данными. Собственно моя личная потребность только делать анализ по конкретному продавцу. Все остальное меня интересует меньше. Но я охотно приму предложения о дополнительных функциях формирочвания выборок и параметров для анализа.

Предпочтительна asp платформа ибо ее проще потом превращать в локальную версию параллельно с серверной. Но если у вас иное мнение – я рад его узнать.

Для справки: ибей имеет весьма развитый API в частности для анализа данных: http://developer.ebay.com/programs/marketdata/

Первый этап заключается в написании собственно анализатора. Второй, видимо, будет состоять в том, что бы завернуть его в красивую оболочку и предложить к продаже. Естественно что второй этап будет делать тот же, кто делал первый за отдельные деньги

В ваше предложение включайте ваше примерное видение функций выборок и параметров для анализа, сроки и цену. Оплата через СБС, огромное предпочтение тем, кто согласен на залог.