Аналог Чата с незнакомцем

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок261 просмотр

Необходимо разработать чат на подобие omegle.com

Требования PHP5, Базы данных MySQL, AJAX.

Пожалуйста огласите стоимость и сроки разработки.

AJAXMySQLPHP
16 лет назад
CocoJombo
Dmitry Artyukhov 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров