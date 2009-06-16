Требуется разработка КРЕАТИВНОГО дизайна, верстка, адаптация, оптимизация! Магазин игрушек! CMS Shop-Script!
Аналог Чата с незнакомцем
Необходимо разработать чат на подобие omegle.com
Требования PHP5, Базы данных MySQL, AJAX.
Пожалуйста огласите стоимость и сроки разработки.
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