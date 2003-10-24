Разработка сайтов «под ключ» на тему хай-тек, включая последние новости и достижения в области технологий. Предоставление полного спектра услуг по созданию и поддержке веб-ресурсов.
Аналог http://plati.ru
Нужно сделать аналог plati.ru(БЕЗ digiseller.ru), всё как на plati.ru, только, т.к. у меня не очень много места МБ, на сервере, то он должен выкладывать товары на своём сервере, или же покупать у меня на сервере место! Также скрипт должен проверять на битость ссылки товара, каждые 5 минут, если юзвер выкладывает товар на своём сервере.
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