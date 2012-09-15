Аналог интернет-магазина

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Закрыт18 заявок195 просмотров

Создание аналога интернет-магазина http://www.евроток.рф/

Рассмотрю только предложения с указанием конкретной цены и сроков.

Оплата поэтапно.

13 лет назад
StarCor
Михаил 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$350
21 день

Заявки фрилансеров

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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