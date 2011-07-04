Разработка вебсайта под ключ. Продажа и аренда зарубежной недвижимости. Основные требования: - простой дизайн (вектор); - кроссбраузерный; - мультияз; - разработка Фавикон; - разработка Логотипа; - разработка Летерхэд; - разработка емайл подписи; - разработка флайера; - разработка визитки. Подробное техзадание будет предоставлено. Оплата через безопасную ...
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Нужен аналог сайта http://monopoly-club.ru/
под ключ
для связи
skype znaidiuk_ievgen
пишите ваши предложения ,цены и сроки,
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