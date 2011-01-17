Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте http://mistan-spb.ru/ хочу аналогичный. Так ...
Аналог vse-avtoservisy.ru
Собственно нужен аналог сайта vse-avtoservisy.ru не прям 100% аналог но по возможности максимально схожей функциональности + дизайн
Цены? Сроки?
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