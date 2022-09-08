Требуется разработать сайт-визитку на WordPress на основе готового шаблона из themeforest. Сайт состоит из 6 страниц: главная, тестовая страница услуг, информационная страница и 3 страницы портфолио. Работы включают сборку по блокам, настройку под SEO и возможную доработку дизайна. Ожидаемая стоимость 5000 руб., срок выполнения 7 дней.