Сайт по аренде недвижимости личным кабинетом можно готовые решения только не joomla !!! дизайн есть
Биллинг панель для хостинга
Здравствуйте!
Требуется разработать биллинг панель для хостинга (дизайн интерфейса клиентской и админской части, программная часть), ТЗ вышлю исполнителю.
От исполнителя:
1. Качество работы.
2. Всегда быть на связи.
3. Ответственность.
Технологии:
1. php, mysql
2. jQuery
3. Фреймворк CodeIgniter
Условние:
1. Разработка на нашем сервере
Оплата:
1. На выбор исполнителя
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