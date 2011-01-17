Биржа инвестиций под ключ

Собственно, Сабж. Нужна точкая копия либо youmax.ru, либо

Pool-Profit.RU (лучше - первый вариант).

Основные требования:

1) Возможность зарегистрироваться на бирже, получить свой ключ к финансовым операциям.

2) Портфель инвестиций каждого инвестора (сколько долей проекта в процентах куплено)

3) Ведение инвестиционных проектов админом (продажа паев проекта)

4) Автоматическая пополнялка НЕ НУЖНА. Просто страница с данными куда обращаться для пополнения.

Детально все объясню тому, кого выберу, но сразу скажу - нужна полная копия одной из приведенных в пример бирж.