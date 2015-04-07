Требуется блог с индивидуальным дизайном, возможно с какой то интересной картинкой в шапке, иконками. Блог о себе любимом, ничего нового.

ЦМС - Wordpress , альтернатив особых и не вижу.

Жду ваших предложений, сроков, цен, опыта.

Цену пожалуйста писать в рублях.

Процесс оплаты предлагаю следующий - 50% после утверждения дизайна , 50% по завершению верстки. Могу выбрать вас в качестве исполнителя в качестве гарантии, что вы единственный исполнитель.

Спасибо :)