Боровичи. Вступить в СРО и регистрация ООО

Создать не большой "сайт под ключ" на тему "Вступление в СРО строителей и проектировщиков, регистрация ООО в г. Боровичи"

Нужна админка к сайту, через которую можно будет размещать тексты на страницы, картинки и Новости. Через админку нужна возможность прописывания тегов (H1, H2) и титлов на любой странице сайта.

Нужна форма обратной связи. Установить карту сайта.

Хостинг будет www.rusonyx.ru