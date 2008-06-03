Требуется создать красивый сайт по тематике грузопассажирских перевозок, примеры - http://www.albatroscargo.ru http://www.pereezdik.ru/ Так же разработать узнаваемый логотип. Пожелания к сайту, - насыщенные, "живые" цвета, современный стиль, креативность исполнения, ...
BrightTECH: разработка сайта про светильники
Вот, фирма, занимается светом. ТЗ и требованя к вёрстке приложены, дизайн ожидается.
Сайт должен быть сделан на известном и стабильном движке.
Фрилансеры требуются только с опытом и отзывами.
Оплата - только через безопасную сделку.
Заявки фрилансеров
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