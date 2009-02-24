Cайт концертного клуба

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки227 просмотров
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Cайт концертного клуба.

Задачи сайта:

- показ расписаний, информация о мероприятиях;

- продажа билетов (НЕнапрямую, через сайты билетных агентств, билетные кассы, внуреннюю службу доставки);

- подписка на рассылки e-mail/sms, генерация базы данных;

- информация о клубе;

Предоставляются графические макеты всех шаблонов. Описание шаблонов в приложении.

Задача разработчика:

- Предложить и обосновать наиболее подходящую для задачи CMS (желательно open source)

- Веб-программирование "под-ключ"

- Верстка шаблонов

- Запуск и отладка сайта

- Поддержка (оговаривается отдельно)

15 лет назад
hivr
Юрий 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров