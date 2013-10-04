Cайт торговой фирмы

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Завершен1 заявка254 просмотра

Необходимо создать сайт для торгового представительства

12 лет назад
itconfig
Эдуард 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
12 лет назад
$500
21 день
Хорошая работа и в срок, плюс за дизайн
Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
12 лет назад

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