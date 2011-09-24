Компания Три Совы (консалтинг, тренинги, разработка сайтов, продвижение сайтов) Разделы: Главная (в шапке название компании, телефоны, мыло) - Текст - Опрос - Новости - Наши клиенты (логотипы) ...
Cайт-визитка
Нужно за сегодня собрать сайт-визитку.
Основные разделы
Главная (баннер большой-слайдер, + 3 маленьких), текстовая ифна, форма отправки
О компании
Портфолио (прикрутить какую-нибудь красивую галерею)
Исходник - PSD-макет.
Требвоания:
- Drupal
- Skype (голосом общаться будем)
- Пунктуальность (за просроченынй проект денег не ждите :] )
Оплата пофакту или СБС
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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