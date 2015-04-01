Cоздание сайта продажи автодоговоров, страхования КАСКО/ОСАГО

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок148 просмотров

Создать по образцу (http://avtosdelka.su/).

Тоже разместить калькулятор расчета ОСАГО.

Меню заказа и обратного звонка.

+ прорисовать логотип и название для сайта.

10 лет назад
freelance383
Тернер Сони 
58 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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