Требуется создать сайт с частичным наполнением на движке joomla (ZOO) и разместить его на сервере. Сделать 4 вкладки - о компании; продукция; лента новостей; контакты. Тематика сайта- мебельная фурнитура. Срок исполнения желателен ...
Cоздание сайта продажи автодоговоров, страхования КАСКО/ОСАГО
Создать по образцу (http://avtosdelka.su/).
Тоже разместить калькулятор расчета ОСАГО.
Меню заказа и обратного звонка.
+ прорисовать логотип и название для сайта.
Заявки фрилансеров
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