Cверстать лендинг из нескольких блоков

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка61 просмотр
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Лендинг небольшой, всего два блока. Адаптив не нужен.

2 года назад
galiullin_design
Рузаль 
17 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад