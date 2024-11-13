Дизайн и сборка сайта на Creatium по прототипу

$270
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки278 просмотров

Создать одностраничный сайт по готовому прототипу, используя платформу Creatium. Предусмотреть мобильную и десктопную версии, с возможностью согласования дизайна с заказчиком до начала этапа верстки в конструкторе.

7 блоков (описание каждого блока представлено ниже в ТЗ)

https://docs.google.com/document/d/1ct0GEJwNSKLsdHOo6Kgd-u1lqsfckdUMh29kVE7nMaM/edit?usp=sharing

Создание одностраничных сайтов
6 месяцев назад
SairuS_
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