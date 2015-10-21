Дизайн и создание сайта, включая логотип

Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок237 просмотров
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Сайт по медицинской тематике (включая мобильный).

На сайте будут представлены различные программы обследования.

Необходима возможность регистрации клиентов. У клиента должна быть возможность зарегистрироваться

и войти в свой кабинет, а также оплатить программу обследования как из личного

кабинета, так и без регистрации.

Для поддержки сайта и эксплуатации веб-интерфейса системы управления сайтом (CMS) от персонала не должно

требоваться специальных технических навыков, знания технологий или программных продуктов,

за исключением общих навыков работы с персональным компьютером и стандартным веб-браузером.

Имеется общее представление о структуре сайта и цветовой гамме.

Текстовое наполнение предоставляется нами.

8 лет назад
HoSapiens
Максим 
42 годаГермания
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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