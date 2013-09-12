Дизайн сайта, логотип, визитка и сайт под ключ

Приглашаем в команду единомышленника, обладающего аналитическим складом ума, имеющего навыки и опыт программирования, а также общие представления о дизайне и эстетике, желание развиваться. Основные обязанности: Участие в разработке web-сервисов компании. Пожелания к кандидату: - PHP, желателен опыт работы с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
- логотип + визитка
- дизайн сайта
- вёрстка, натянуть на "простую" CMS - (ModX Evo подойдёт, или ещё легче/проще)
- развернуть на хостинге
бюджет: 20 тыс. рублей
Подробнее:
Сайт для небольшой кодитерской, изготовляющей торты на заказ.
На сайте должно быть:
1. Каталог продукции/портфолии, фотографии выполненых тортов может быть с минимальным описанием разделённые по категориям.
2. Статические информационные страницы: О Компании, Контакты
3. Новости/Статьи
4. Форма обратной связи
Важно: дизайн сайта, должно быть "вкусно", красиво, оригинально.
Торты на заказ к праздникам - детским, свадьбам, торжествам, по этому дизайн должен быть соовтествующий.
примеры стилистики, которая нравится
http://baskinrobbins.ru/torty/?r=osennie
Только исполнители с рейтином и с портфолио по дизайну.
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