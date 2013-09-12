Дизайн сайта, логотип, визитка и сайт под ключ

Необходимо:

- логотип + визитка

- дизайн сайта

- вёрстка, натянуть на "простую" CMS - (ModX Evo подойдёт, или ещё легче/проще)

- развернуть на хостинге

бюджет: 20 тыс. рублей

Подробнее:

Сайт для небольшой кодитерской, изготовляющей торты на заказ.

На сайте должно быть:

1. Каталог продукции/портфолии, фотографии выполненых тортов может быть с минимальным описанием разделённые по категориям.

2. Статические информационные страницы: О Компании, Контакты

3. Новости/Статьи

4. Форма обратной связи

Важно: дизайн сайта, должно быть "вкусно", красиво, оригинально.

Торты на заказ к праздникам - детским, свадьбам, торжествам, по этому дизайн должен быть соовтествующий.

примеры стилистики, которая нравится

http://baskinrobbins.ru/torty/?r=osennie

http://cakes.com

Только исполнители с рейтином и с портфолио по дизайну.