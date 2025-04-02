Добрый день!



Меня зовут Валерия, я работаю в компании MD Realty в Черногории. Мы запускаем новое направление по элитной недвижимости MD Signature Properties и для этого нам нужен новый малостраничный сайт с объектами недвижимости и информации о компании.



Есть ТЗ с подробным описанием и референсами: https://docs.google.com/document/d/1gInbMxTldH0459iZS0jfo8Zfxw__LE4n3g18OXOye6U/edit?usp=sharing



Буду рада, если этот файл поможет вам оценить стоимость работ. Если нужна дополнительная информация, готовы дополнить.



