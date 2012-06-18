Дизайн, верстка и размещение текста

Евгений откликнулся на проект указав стоимость своих услуг. Так как в портфолио были хорошие работы и достаточное количество отзывов согласился на предоплату. Тем не менее работа не была сдана. По уровню дизайна эскиза можно 100% утверждать, что человек не имеет отношение к дизайну работ в собственном портфолио и к дизайну в принципе. Сказал, что для того, чтобы сделать дизайн как в портфолио, нужно значительно увеличить стоимость и сроки проекта. Просил его научить подбирать цвета гармонично. Но я, к сожалению, не преподаю дизайн. В общем потерял предоплату и время, а приобрел негативные эмоции и опыт. Настоятельно не рекомендую пользоваться услугами этого горе-специалиста. ------------- Ответ на комментарий Евгений мне ответил следующее на то, что дизайн был предоставлен уровня намного ниже, чем в его же портфолио: "Дизайны в моем портфолио перебирались неделями и данные работы стоили достаточно дорого как в плане денег, так и времени." Только не уважающий себя человек согласился бы на первично предоставленную тяп-ляп работу и соответственно вывод из фразы - повышение цены после принятия заказа