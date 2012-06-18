Дизайн, верстка и размещение текста

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Закрыт12 заявок202 просмотра

нужно сделать дизайн и верстку продающей страницы. А так же расположить мой текст на эту страницу, подобрав картинки. На выходе должно получится наподобие http://tinyurl.com/6lq7z6q

текста у меня намного меньше. в приделах 10000 знаков

13 лет назад
cubix
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Евгений откликнулся на проект указав стоимость своих услуг. Так как в портфолио были хорошие работы и достаточное количество отзывов согласился на предоплату. Тем не менее работа не была сдана. По уровню дизайна эскиза можно 100% утверждать, что человек не имеет отношение к дизайну работ в собственном портфолио и к дизайну в принципе. Сказал, что для того, чтобы сделать дизайн как в портфолио, нужно значительно увеличить стоимость и сроки проекта. Просил его научить подбирать цвета гармонично. Но я, к сожалению, не преподаю дизайн. В общем потерял предоплату и время, а приобрел негативные эмоции и опыт. Настоятельно не рекомендую пользоваться услугами этого горе-специалиста. ------------- Ответ на комментарий Евгений мне ответил следующее на то, что дизайн был предоставлен уровня намного ниже, чем в его же портфолио: "Дизайны в моем портфолио перебирались неделями и данные работы стоили достаточно дорого как в плане денег, так и времени." Только не уважающий себя человек согласился бы на первично предоставленную тяп-ляп работу и соответственно вывод из фразы - повышение цены после принятия заказа
Отдал заказчику два эскиза в джипег...он хотел у меня забрать и исходник, но я не дурак отдавать их. Заказчик тупо хотел своровать мою работу не заплатив съехав на то что ему что-то не нравится, хотя дизайн практически в точности был похож на пример показанный им. Если сомневаетесь, пишите мне в личку - скину и переписку и то что сделал и то что было показано для примера. Крайне хитрый заказчик... работайте только по полной оплате.

Заявки фрилансеров

gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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