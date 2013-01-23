Дизайн + верстка шаблона DLE 9.7 фан-сайта Skrille

Сайт служит источником информации и способом общения людей, следящих за творчеством Skrillex и любителей dubstep. На сайте будут представлены видеоролики, музыка, фотоальбомы, новости, форум, даты выступлений.Должно быть много качественной графики на сайте. Шапка и задний фон должны быть яркими и запоминаться пользователям.

Требуется: уникальный дизайн и верстка данного дизайна в шаблон DLE 9.7

Вёрстка должна быть выполнена с помощью слоёв и проходить валидацию http://validator.w3.org/

Подробности в ТЗ.