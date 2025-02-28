Дизайнер и разработчик для новостного сайта

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Закрыт11 заявок216 просмотров

Ищу дизайнера и разработчика для создания новостного сайта. Необходимо наличие опыта в данной области.

Создание сайтов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Кристина
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
час назад
2 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
61 отзыв
2 месяца назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
2 месяца назад
Павел
 
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Мариам
 
34 года
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад
Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
2 месяца назад
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
13 часов назад
15 отзывов
2 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
168 отзывов
2 месяца назад
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Сайты «под ключ»
Андрей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 отзывов
2 месяца назад