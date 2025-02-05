Что нужно:

1. Разработать дизайн нескольких страниц: главная, общая услуги, шаблон для отдельной страницы услуги (с возможностью добавления красивой галереи, где будет несколько фотографий до и после), контакты, общая галерея до и после, шаблон для страницы до и после отдельной услуги, заглавная для блога, страница записи блога, страница 404.

2. Мультиязычный – 2 или 3 языка. Основной язык EN.

3. На страницах контакты помимо контактных данных (адрес, телефон, факс) должна быть карта с местоположением и форма для отправки сообщений/писем.

4. В шапке сайта на мобильной версии помимо меню должен быть телефон (кнопка) и соц. сети.

5. Меню сайта должно формироваться стандартным для Wordpress методом в админке. Никаких самопальных отдельных файлов.

6. Установленный SEO плагин. С проверкой работоспособности.

7. Robots с актуальными для этого шаблона данными.

8. Сайт должен быть адаптированный под все возможные устройства.

9. Скорость сайта должна быть в пределах зеленой зоны.