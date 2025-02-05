Необходимо создать одностраничный сайт на платформе Tilda для агентства, специализирующегося на управлении OnlyFans аккаунтами. Сайт должен включать разделы о компании, услугах, моделях, отзывах и часто задаваемых вопросах. Требуется адаптивный дизайн, быстрая загрузка, SEO-оптимизация и интеграция с социальными сетями. Использование CMS для управления контентом и соблюдение современных стандартов безопасности.
Для салона красоты необходимо разработать сайт на CMS WordPress.
Что нужно:
1. Разработать дизайн нескольких страниц: главная, общая услуги, шаблон для отдельной страницы услуги (с возможностью добавления красивой галереи, где будет несколько фотографий до и после), контакты, общая галерея до и после, шаблон для страницы до и после отдельной услуги, заглавная для блога, страница записи блога, страница 404.
2. Мультиязычный – 2 или 3 языка. Основной язык EN.
3. На страницах контакты помимо контактных данных (адрес, телефон, факс) должна быть карта с местоположением и форма для отправки сообщений/писем.
4. В шапке сайта на мобильной версии помимо меню должен быть телефон (кнопка) и соц. сети.
5. Меню сайта должно формироваться стандартным для Wordpress методом в админке. Никаких самопальных отдельных файлов.
6. Установленный SEO плагин. С проверкой работоспособности.
7. Robots с актуальными для этого шаблона данными.
8. Сайт должен быть адаптированный под все возможные устройства.
9. Скорость сайта должна быть в пределах зеленой зоны.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка лендинга для мини-типографии, включающего встроенный калькулятор для просчета услуг печати. Предоставление детального ТЗ возможно.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Необхідно створити односторінковий та двосторінковий сайт під документ. Контент і дизайн будуть відповідати єдокументу. Технічне завдання буде надано в особистому повідомленні.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется редизайн сайта CRM для юристов с акцентом на визуализацию процессов и мобильную версию. Проект включает 12 основных страниц, 3 анкеты и формы, а также 3 визуализации процессов и 5 модальных окон. Главная цель — создать интуитивно понятный интерфейс, где цвета мягко подчеркивают нужные элементы.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Требуется разработка сайта по тематике телеграмм канала. Ожидается полный цикл услуг 'под ключ', включая дизайн, функционал и настройку. Интересует качественное выполнение с учетом специфики канала.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищется специалист для разработки современного сайта для услуг электрика. Сайт должен быть удобен для пользователей, с учётом SEO-оптимизации и необходимых маркетинговых инструментов. Опыт в создании работающих сайтов и знание технологий для высокой конверсии обязательны. Подготовка к продвижению через Google, Facebook, Instagram и другие каналы.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать сайт диетологии для продажи диет, консультаций и онлайн видео тренировок. Пользователи должны иметь доступ к контенту в личном кабинете с возможностью отслеживания сроков доступа. Сайт должен быть адаптивным для мобильных устройств, с возможностью дальнейшего сотрудничества по поддержанию и добавлению нового контента.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка сайта на WordPress с блоком объектов недвижимости и интерактивной картой. Включает адаптивную вёрстку, кроссбраузерность и возможность импорта данных через админ-панель. Атрибуты объектов: фото, название, описание, стоимость, площадь, назначение, локация. Необходимы фильтры по типу собственности и цене.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $50
Требуется разработка сайта под ключ с несколькими страницами и контактной формой. Также необходима возможность настройки SEO параметров: Meta Title, Meta Description, Meta Keywords. Можно использовать готовый скрипт или шаблонный сайт.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 месяца назад