Требуется разработка лендинга на WordPress с 4 экранами и интеграцией системы обработки заявок и чат-бота. Необходима автоматизация обработки заявок, окна для сбора заявок, привязка системы оплаты, БД для трекинга заявок и SEO-оптимизация. Сайт должен быть адаптивным и иметь админку. При отклике прикрепить примеры работ, ориентировочный срок и цену.